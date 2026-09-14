ماذا تعرف عن ديفيد براتس قبل مواجهة الاتحاد؟

في 3 أبريل 1979 ولد الإسباني ديفيد براتس في مدينة برشلونة التي شهدت أولى خطواته مع الساحرة المستديرة.

يبلغ طوله 173 سم ووزنه 73 كجم، ويلعب في مركز الهجوم، وامتدت مسيرته الاحترافية لأكثر من 15 عامًا. لعب مع عدة أندية إسبانية وخاض تجربة احترافية خارج بلاده في مناسبة واحدة، أبرزها برشلونة ثم أعير إلى شوارز فايس بريجنز النمساوي وعاد إلى إسبانيا مع تيراسا وخاض العديد من التجارب مع ماتارو، وبوليديبورتيفو إيخيدو، وجيرونا، وبادالونا، ولوسبيتاليت، وسانت أندرو، وفيلاسار دي مار.

2005 انتقل إلى بادالونا قادمًا من جيرونا، وكان عمره 26 عامًا تقريبًا وقدم موسمًا قويًا جدًا، وأصبح هداف الفريق، وسجل 13 هدفًا في 33 مباراة بالدوري.

في الموسم الذي يليه سجل 11 هدفًا في 29 مباراة. و عام 2007 سجل 10 في 34 مباراة وكان أفضل مواسمه مع الفريق 2008 سجل 19 هدفًا وأنهى الموسم كثالث هدافي المجموعة الثالثة من دوري الدرجة الثالثة.

وكان موسمه الأخير مع النادي الإسباني 2010 شهد تسجيله 8 أهداف في 41 مباراة في جميع المسابقات.

وفي 2013 قرر اعتزال اللعب وتوجه إلى عالم التدريب وكان 2017 أول تجربة موثقة له مدربًا مع فريق الشباب في نادي سانت إندريو قبل أن ينتقل إلى قطر 2018 ويتولى تدريب فريق الرديف في السد القطري وبعدها بموسم واحد عمل مساعدًا لنجم برشلونة تشافي هيرنانديز مدرب السد وقتها.

وحصل على فرصته مدربًا أول عندما تولى قيادة الشمال القطري في 19 ديسمبر 2024. يمتد عقده الحالي مع ناديه حتى يونيو 2028.

في موسم 2025ـ2026 قاد الشمال إلى وصافة الدوري القطري، وهي أفضل نتيجة في تاريخ النادي، ودخل المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة أمام السد.

ويحتل الشمال الموسم الجاري المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد ثمان نقاط من فوزين وتعادلين دون أي خسارة خلف السد المتصدر بالعلامة الكاملة وبرصيد 12 نقطة.

ويشارك الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه لموسم 2026ـ2027 ويستهل مشواره القاري بمواجهة قوية أمام الاتحاد، الإثنين، على ملعب «البيت» في الخور.