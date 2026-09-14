بلومي الصغير على خطى محرز

لفت الجزائري محمد البشير بلومي، لاعب فريق هال سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، ونجل لخضر بلومي، نجم منتخب «محاربي الصحراء» السابق، الأنظار في الدوري الممتاز، معيدًا إلى الأذهان تألق مواطنه رياض محرز، مع ليستر سيتي، ومانشستر سيتي.

خاض بلومي الذي يشغل مركز الجناح الأيمن على غرار محرز، أربع مباريات في الدوري الإنجليزي حتى الآن، سجل خلالها هدفين، مع تمريرة حاسمة.

وأحرز الجزائري صاحب الـ24 عامًا، أول هدفين له في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت الماضي، خلال 6 دقائق «28، 34» بتسديدتين بقدمه اليسرى، على الرغم من أن الهدف الثاني استفاد من كرة غيرت مسارها بارتطامها بمدافعي تشيلسي.

وقلب بلومي الطاولة على النادي اللندني الذي تقدم بهدف لمورجان روجرز «7» قبل أن يدرك البرازيلي جواو بيدرو التعادل «66».

ومنح هدفا الموهبة الجزائرية فريق «النمور»، صاحب المركز الثالث، نقطة ثمينة في «ستامفورد بريدج».

وتفاعلت رابطة الدوري الإنجليزي عبر حسابها الرسمي باللغة العربية مع بلومي بنشر صورة تجمعه بمحرز مصحوبة بتعليق «الإرث مستمر».

ويسلك بلومي المشوار ذاته لمحرز في إنجلترا، كون الأخير أسهم في عودة ليستر سيتي إلى الدوري الممتاز 2014، وهو ما فعله بلومي الصغير مع هال سيتي، الصيف الماضي.

وتوهج محرز بعد ذلك بقيادة ليستر سيتي إلى لقب الدوري موسم 2016، قبل أن يحقق كافة الألقاب الممكنة محليًا وقاريًا مع مانشستر سيتي، وهو المشوار الذي يُمنّي بلومي النفس بتحقيقه معولًا على ما يمتلكه من جودة وسرعة وشخصية قوية في الملعب، ما يجعله موهبة واعدة ومطمعًا لكبار الأندية في المستقبل القريب.

لا يبالي بمن يواجه

يخوض بلومي، البالغة قيمته في سوق الانتقالات 6 ملايين يورو، موسمه الثالث مع «النمور»، وبعد أن أسهم في عودته إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 10 أعوام، أصبح يلعب حاليًا على مستوى لم يسبق أن اقترب منه في مسيرته الكروية.

لعب ابن مدينة معسكر البالغ طوله «1.77 م»، دورًا حاسمًا في حفاظ هال سيتي على سجله خاليًا من الهزائم في أربع مباريات، بينها فوز غالٍ على مانشستر يونايتد 2ـ0.

تسبب اللاعب الجزائري في كثير من المتاعب لمنافسيه في دوري الأضواء حتى الآن، ووجد لوك شو، مدافع مانشستر يونايتد، صعوبة في التعامل معه، كما صنع هدف الفوز لليام ميلار أمام كوفنتري سيتي، وواجه الهولندي إيان ماتسن بدوره مشكلات في الحد من خطورته خلال التعادل السلبي مع أستون فيلا.

وأكد دين هولدن، المدرب المساعد لهال سيتي، في تصريح لقناة النادي على أنه كان مقتنعًا دائمًا أن بلومي قادر على التعامل مع تحدي الانتقال إلى الدوري الممتاز، والتأقلم معه بسلاسة، قائلًا: «هو لاعب من الطراز الرفيع، لاعب رائع، من الواضح أنه عانى بعض الإصابات، لكنه خاض فترة إعداد جيدة قبل الموسم، وهو يلعب الآن بحرية، ويتمتع بإيقاع ممتاز، وكلما استلم الكرة في المناطق الهجومية تشعر بأن شيئًا ما سيحدث، وبالنسبة لنا، فإن الحفاظ على جاهزيته البدنية وإبقائه على أرض الملعب سيكون أمرًا بالغ الأهمية، أعتقد أنه أثبت أيضًا في الموسم الماضي قدرته على اللعب ضمن أنظمة تكتيكية مختلفة».

وأضاف هولدن: «بلومي يعشق المواجهات الفردية، وهو ساحر عندما تكون الكرة بقدميه، كما أن النظام الحالي يناسب غالبية اللاعبين في هذه الفترة، وهو ينسجم معه بشكل مثالي، يتمتع بجودة حقيقية في الطريقة التي يلعب بها، وهو عنصر مهم جدًا بالنسبة لنا، ونحن بالطبع سعداء أنه يتمتع باللياقة البدنية ويقدم مستويات جيدة».

على غرار والده لخضر، أحد أفضل اللاعبين في الجزائر، وواحد من أبرز اللاعبين في إفريقيا، بدأ مسيرته الكروية مع الفئات الصغرى لممثل مدينة مسقط رأسه غالي معسكر، وبعده مولودية وهران «2020ـ2021: 28 مباراة و3 أهداف»، ثم فارنزي البرتغالي «2022ـ2024: 34 مباراة و7 أهداف»، قبل أن يحط الرحال في هال سيتي، الذي يأمل أن يكون بوابته أخيرًا إلى صفوف المنتخب الجزائري الذي لم يلعب معه ولا مباراة واحدة حتى الآن مكتفيًا بواحدة مع المنتخب الرديف.

ومع اعتزال محرز وتألقه في «البريميرليج» يأمل بلومي الصغير في إقناع إبراهيم حمداني، المدرب الجديد، في استدعائه إلى صفوف المنتخب الأول، مع حدة المنافسة مع أسماء لامعة أيضًا في مقدمتها أنيس حاج موسى، جناح فينورد الهولندي، وفارس ججيميس، لاعب فروزينوني الإيطالي، وإيلان قبال، لاعب باريس إف سي الفرنسي، وبدر الدين بوعناني، لاعب رينجرز الإسكتلندي.