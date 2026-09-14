الأهلي يدخل المواجهة الخامسة أمام باختاكور

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مواجهته الخامسة تاريخيًا أمام باختاكور الأوزبكي، الإثنين، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي تاريخ البطولة الآسيوية تقابل الفريقان بعد أربع مرات سابقة تقاسما خلالها الانتصارات بواقع فوزين لكل منهما، دون أي تعادل.

وسجل لاعبو الأهلي ستة أهداف في شباك باختاكور خلال أربع مباريات سابقة، فيما سجل لاعبو باختاكور أربعة أهداف، خلال المواجهات السابقة بين عامي 2005 و2019.

والتقى فريقا الأهلي وباختاكور للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا عام 2005، بالتحديد في مرحلة المجموعات، حيث فاز فريق الأهلي بنتيجة 3ـ0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة. وسجل للأهلي في تلك المباراة أليساندرو كامباليوتا ومالك معاذ وحسين عبد الغني.

وفي مباراة الجولة الرابعة من البطولة ذاتها فاز باختاكور على أرضه أمام الأهلي بنتيجة 2ـ1، علمًا أن الأهلي أنهى المجموعة حينها في الصدارة برصيد 15 نقطة، فيما حصد باختاكور تسع نقاط في المركز الثاني، وجاء كل من الزوراء العراقي والجيش السوري في المركزين الثالث والرابع.

وعاد الأهلي من جديد لمواجهة فريق باختاكور الأوزبكي عام 2019، ضمن مرحلة المجموعات أيضًا في دوري أبطال آسيا، إذ تبادل الفريقان الفوز في مباراة لكل فريق بالمجموعة الرابعة.

وخسر الأهلي في الجولة الثانية أمام باختاكور بهدف دون رد في أوزبكستان، بينما فاز الأهلي في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعات على باختاكور بنتيجة 2ـ1، بفضل هدفي عمر السومة وعبد الرحمن غريب.

هذا وحقق فريق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة خلال آخر نسختين، عامي 2025 و2026، لذلك فإن الفريق يطمح في التتويج باللقب القاري للعام الثالث على التوالي، حين يفتتح ضربة بداية الموسم الجديد بمواجهة باختاكور في جدة.