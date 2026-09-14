ديسمبر.. السوبر السعودي ينطلق في الكويت

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، عن توقيع اتفاقية تنظيم النسخة الثالثة عشرة من كأس السوبر لموسم 2026ـ2027، في دولة الكويت من 19 إلى 23 ديسمبر 2026.

وكانت «الرياضية» ذكرت في 7 أكتوبر الماضي أن الاتحاد الكويتي يتجه إلى مخاطبة نظيره السعودي من أجل استضافة بطولة كأس السوبر.

وجرى توقيع الاتفاقية، الإثنين، في الرياض، بحضور الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، وبدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي، إلى جانب ممثلي الجهات الشريكة.

وتُجرى منافسات البطولة على ملعب جابر الأحمد الدولي، بمشاركة أربعة أندية هي النصر والخلود والأهلي والقادسية، فيما تُجرى القرعة في 14 أكتوبر المقبل لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي.

ورحب الشيخ أحمد اليوسف الصباح في بيان باستضافة دولة الكويت لكأس السوبر السعودي، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل إضافة للمشهد الرياضي الخليجي، ومبينًا تطلعهم إلى تقديم نسخة مميزة تليق بمكانة البطولة والفرق المشاركة فيها.

وأكد الشيخ أحمد اليوسف الصباح أن الاستضافة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الكويت والسعودية، في ظل ما تحظى به كرة القدم السعودية من متابعة واهتمام كبيرين لدى الجماهير الكويتية.

من جانبه، أكد الرزيزاء أهمية كأس السوبر السعودي ضمن منظومة مسابقات الاتحاد، مبينًا أن العمل مستمر على تطوير البطولة وتعزيز حضورها الجماهيري والتجاري، مشيرًا إلى أن لعب النسخة المقبلة في دولة الكويت يمثل فرصة تاريخية لتعزيز حضور البطولة خليجيًا والوصول إلى شريحة أوسع من الجماهير، إلى جانب بناء شراكات نوعية تسهم في تنمية قيمتها ودعم استدامة وتطوير كرة القدم السعودية.

إلى ذلك، قال سلطان آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة SMC Vibes الشريك التجاري الحصري للاتحاد السعودي إن استضافة كأس السوبر في الكويت تمثل خطوة جديدة نحو توسيع حضور البطولة وتعزيز قيمتها التجارية، بما يحقق قيمة أكبر للبطولة وشركائها وجماهيرها.

من جهته، أعرب راشد العميري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرأي الإعلامية عن سعادته بالشراكة في استضافة كأس السوبر السعودي، مؤكدًا تطلع المجموعة إلى العمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وSMC Vibes لتقديم نسخة مميزة تواكب مكانة البطولة وحجم الاهتمام الذي تحظى به كرة القدم السعودية لدى الجمهور الكويتي.

وتُعد الكويت محطة ثامنة في مسيرة كأس السوبر السعودي التي تنقلت منذ انطلاقتها بين عدد من المدن محليًا ودوليًا، من مكة المكرمة والرياض وجدة وأبها، إلى لندن وأبوظبي وهونج كونج.