الكويت محطة السوبر السعودي الثامنة

أصبحت الكويت المحطة الثامنة في مسيرة تنقلات كأس السوبر السعودي منذ انطلاقها في 2013.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، عن توقيع اتفاقية تنظيم النسخة الثالثة عشرة من كأس السوبر في دولة الكويت من 19 إلى 23 ديسمبر 2026.

وكانت «الرياضية» ذكرت في 7 أكتوبر الماضي أن الاتحاد الكويتي يتجه إلى مخاطبة نظيره السعودي من أجل استضافة بطولة كأس السوبر.

وبدأت البطولة في مكة المكرمة وتنقلت بين الرياض، جدة، أبها، لندن، أبوظبي وهونج كونج.

ويشارك في الكأس بطلا ووصيفا دوري روشن السعودي وكأس الملك.

وكان الأهلي قد كسب النسخة الأخيرة بفوزه على النصر بركلات الترجيح في البطولة التي استضافتها هونج كونج، وتعد ثالث دولة تستضيف منافسات كأس السوبر السعودي في الخارج، بعد إنجلترا، والإمارات.

واحتضنت الرياض أربع نسخ من البطولة، ولندن ثلاثًا، بينما جرت واحدةٌ في كلٍ من مكة المكرمة، وجدة، وأبوظبي، وأبها.

وكانت لندن نظَّمت السوبر 2015 و2016 و2018، وأبوظبي 2023.

وانطلقت البطولة 2013 بنظام الفريقين «بطلا الدوري وكأس الملك»، ثم توسّعت 2021 إلى أربعة فرق هي: بطل ووصيف الدوري، وبطل ووصيف الكأس، مع إضافة الثالث والرابع في الدوري عند التكرار.

ويتصدر الهلال أكثر الفرق تحقيقًا للسوبر بخمس مراتٍ، يليه النصر والأهلي بمرتين، والاتحاد والفتح والشباب بمرةٍ واحدةٍ لكل منهم.