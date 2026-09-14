بوريتش يطلب تجريبيتين في التوقف

طلب الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، من الإدارة البحث عن مواجهتين تجريبيتين خلال فترة التوقف الجارية المتزامنة مع بطولة «خليجي 27» في جدة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن برويتش منح اللاعبين إجازة لمدة 5 أيام، نهاية مواجهتهم أمام الدرعية في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، الأحد، التي انتهت دون أهداف.

وبيّن المصدر أن اللاعبين سيستأنفون تدريباتهم، السبت المقبل، في مقر النادي، على أن يعود للمباريات الرسمية بعد 26 يومًا، حين يستقبل الفيصلي الأحد 11 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثامنة.

ويتذيل أبها قائمة ترتيب الدوري، برصيد نقطتين، بعد أن تلقى 5 هزائم، مقابل تعادلين.