إيلينا تعتلي الصدارة.. وزفيريف يقترب

اعتلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، نجمة التنس رسميًا، الإثنين، صدارة تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب «دبليو تي أيه» بعد إحرازها لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، السبت الماضي، منهية هيمنة البيلاروسية أرينا سابالينكا التي استمرت 99 أسبوعًا على العرش، فيما اقترب الألماني ألكسندر زفيريف، من الإيطالي يانيك سينر، في الصراع على صدارة المحترفين بعد تتويجه بلقب الرجال في آخر البطولات الأربع الكبرى.

وأصبحت الكازاخستانية أول لاعبة من بلادها تتصدر التصنيف، واللاعبة الثلاثين بمختلف الجنسيات التي تعتلي هذا المركز منذ إطلاق تصنيف رابطة المحترفات 1975، بعد فوزها في النهائي على أرينا، حارمة البيلاروسية من لقبها الثالث تواليًا في «فلاشينج ميدوز».

وسمحت آخر بطولات الجراند سلام الموسم الجاري للأوكرانية إيلينا سفيتولينا، التي خرجت من الدور الثالث، بالتقدم مركزين إلى السابع، فيما تراجعت البولندية إيجا شفيونتيك مركزين إلى التاسع بعد خروجها من ثمن النهائي.

من جهتها، دخلت الأوكرانية مارتا كوستيوك، قائمة اللاعبات العشر الأوليات للمرة الأولى، باحتلالها المركز العاشر، محققة أفضل تصنيف في مسيرتها عن 24 عامًا، بعد بلوغها ثمن النهائي في نيويورك.

وذهبت أفضل قفزة في التصنيف، للصينية جنج تشينوين، المصنفة الرابعة عالميًا سابقًا، التي تقدمت 69 مركزًا لتصبح الثانية والخمسين، بعد وصولها إلى ربع النهائي.

ولدى الرجال، اقترب زفيريف من سينر الذي غاب عن البطولة الأمريكية بسبب الإصابة، فيما بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش، خارج نادي العشرة الأوائل.

وقفز الأمريكي بن شيلتون، نتيجة بلوغه أول نهائي له في إحدى بطولات الجراند سلام، خمسة مراكز ليصبح رابعًا، في أفضل تصنيف له عن 23 عامًا.

وكان زفيريف متأخرًا بأكثر من 5010 نقاط عن سينر قبل انطلاق آخر البطولات الكبرى، لكنه قلص الفارق إلى 1810 نقاط، بعدما فقد الإيطالي النقاط التي نالها من وصوله إلى نهائي العام الماضي.

وبقى الإسباني كارلوس ألكاراز الذي خرج من الدور ربع النهائي في «فلاشينج ميدوز» حيث كان يدافع عن لقبه، في المركز الثالث، ولا يتقدم سوى بفارق 880 نقطة، على بن شيلتون الرابع، بعدما كان يتفوق قبل البطولة بـ2520 نقطة، على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، ملاحقه السابق، الذي تراجع إلى المركز الخامس.

وتقدم الأمريكي فرانسيس تيافو، الذي وصل نصف النهائي في نيويورك للمرة الثالثة، أربعة مراكز ليصبح ثامنًا، في أفضل تصنيف له عن 28 عامًا، فيما صعد الروسي دانييل مدفيديف، مركزين إلى السادس، على الرغم من خروجه من ثمن النهائي.

في المقابل، خرج ديوكوفيتش الذي ودّع البطولة من الدور الأول، من قائمة العشرة الأوائل ليصبح في المركز الثاني عشر، وذلك للمرة الأولى منذ 16 يوليو 2018.

وللمرة الأولى منذ 13 أكتوبر 2002، أي منذ قرابة 24 عامًا، لا تضم قائمة العشرة الأوائل أي لاعب من «الثلاثي الكبير» المؤلف من ديوكوفيتش، والسويسري روجيه فيدرر، والإسباني رافايل نادال، النجمين السابقين.