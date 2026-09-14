الشمال.. من ملعب ترابي إلى مقارعة كبار آسيا

بعد 46 عامًا من تأسيسه، يظهر نادي الشمال القطري على صعيد بطولات الأندية الآسيوية للمرة الأولى، ويواجه فريقُه الأول لكرة القدم >جهعااتن-09خهنموزضيفَه الاتحاد، مساء الإثنين، ضمن باكورة جولات مجموعة الغرب من دوري الأبطال للنخبة.

ويعود تأسيس الشمال إلى عام 1980 على أيدي عددٍ من أبناء المدينة القطرية التي تحمل الاسم ذاته، يتقدَّمهم محمد بن بدر السادة.

وارتكزت الانطلاقة، كما يورِد الموقع الإلكتروني للنادي، على ملعب ترابي بسيطٍ، ومبنى إداري مستأجر. ولاحقًا، سمحت «التربية والتعليم» لهذا الكيان الرياضي الوليد باستخدام ملعب المدرسة الابتدائية في المدينة.

ويشير الموقع إلى صعوبة وقسوة ظروف بدايات هذه المسيرة، التي شهِدت تشكيل فريقٍ لكرة القدم تحت قيادة المدرب المصري الزملكاوي سمير قطب، تلاه فريقٌ لكرة اليد عام 1982، وتوالت بعده الفِرق في الكرة الطائرة، وتنس الطاولة، وكرة السلة، ثم ألعاب القوى.

تاليًا، بدأت تتشكَّل الفئات السنيَّة لكل لعبةٍ، وصولًا إلى الفريق الأول، بالتزامن مع استقطاب كفاءاتٍ إداريةٍ وفنيةٍ لإدارة وتدريب منتسبي كل لعبةٍ.

كانت تلك صعوبات الانطلاقة. بعدها، وعلى مراحلَ زمنيةٍ، توسَّع النادي رياضيًّا وإداريًّا، وانتقل إلى مبنى آخر، ضمَّه عام 2001 من وزارة الصحة. وفي 2011، افتتح ملعبه الذي يتسع لخمسة آلاف متفرجٍ، ويحاكي تصميمه قلعة الزبارة التاريخية.

وفاز فريق الشمال الأول لكرة القدم بدوري الدرجة الثانية في قطر أربع مرات، آخرها عام 2021، كما تُوِّج في 1996 بكأس الشيخ جاسم.

وأول مشاركةٍ للفريق في دوري الدرجة الأولى يعود إلى موسم 1986ـ1987 بعد فوزه بدوري الدرجة الثانية 1985ـ1986، وصعوده إلى القسم الأعلى من منافسات الكرة القطرية.

ومنذ 2021، يشارك الشمال بانتظامٍ في دوري الدرجة الأولى، الذي يحمل حاليًّا اسم دوري نجوم قطر. وخلال الموسم الماضي، احتلَّ المركز الثاني، ما أهَّله للمرة الأولى إلى بطولات الأندية الآسيوية.