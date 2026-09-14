الثلاثاء.. محترفو اليمن يلتحقون بمعسكر جدة

يلتحق 8 لاعبين محترفين خارج اليمن بمعسكر المنتخب الأول لكرة القدم في جدة، الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج الـ 27، المقررة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل، وفق حديث محمد الشومي، نائب رئيس البعثة لـ«الرياضية».

ويصل هارون الزبيدي لاعب ميامي إف سي الأمريكي، وعبد الواسع المطري لاعب ديالي العراقي، وعادل عباس لاعب الشباب السعودي، وحمزة الريمي وأنيس المعاري لاعبا الغراف العراقي، ونواف عبد الله لاعب المالكية البحريني، ونادر سهل لاعب بيش السعودي، وديماني ميلور لاعب فرويست جرين الإنجليزي إلى جدة للانضمام إلى معسكر المنتخب اليمني.

وأوضح لـ«الرياضية» محمد الشومي، نائب رئيس بعثة اليمن قائلًا: «نجري حاليًا معسكرًا تدريبيًا في جدة للوقوف على مستوى اللاعبين المحليين وعددهم 20 لاعبًا ينتظرون وصول رفاقهم المحترفين تباعًا وعددهم 8 لاعبين ليصل العدد إلى 28 لاعبًا يتم اختيار 23 فقط للمشاركة في الحدث الخليجي الكبير عقب نهاية مباراة الكويت التجريبية، الجمعة المقبل.

ويدشن المنتخب اليمني مشاركته في البطولة أمام الإمارات 24 سبتمبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكانت قرعة بطولة الخليج أوقعت اليمن في المجوعة الثانية بجانب قطر والإمارات والبحرين، فيما تضم الأولى السعودية المستضيف والكويت والعراق وعُمان.