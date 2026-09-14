يامال: أستحق الكرة الذهبية

يرى لامين يامال، نجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، أن كلًا منه والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، هما أفضل لاعبين في العالم، مؤكدًا أنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2026، بعد عام حافل بالألقاب مع النادي الكاتالوني ومنتخب «لاروخا»، أبطال العالم.

وقال يامال، صاحب الـ19 عامًا، في مقابلة مع قناة «موفيستار بلس»، تم بث مقتطفات منها صباح الأحد، قبل عرضها الرسمي: «لمن سأمنح الكرة الذهبية؟ لأفضل لاعب في العالم، ولمن سيمنحونها؟ تلك قصة طويلة، أعتقد بصراحة أنني أستحقها هذا العام بالنظر إلى ما حققته من ألقاب، الدوري الإسباني وكأس العالم، بالنسبة لي، مبابي وأنا أفضل لاعبين في العالم، الأمر واضح جدًا، وكل من يشاهد المباريات يعلم ذلك».

وأسهم يامال في احتفاظ برشلونة بلقب الدوري الإسباني، قبل أن يتوج بطلًا للعالم مع إسبانيا في مونديال 2026، ما عزز حظوظه في الفوز بأرفع جائزة فردية في عالم الكرة المستديرة.

وظهر يامال بنبرة أكثر تحفظًا خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، بعدما أشار إلى أنه يعتقد أن لديه فرصة للفوز بالجائزة بعد موسم «استثنائي»، لكنه لن يسعى لاستعطاف المصوتين.

في المقابل، عزز مبابي أيضًا ملفه للفوز بالجائزة خلال الأيام الأخيرة، بعدما أنهى قائد منتخب فرنسا الموسم هدافًا للدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم، على الرغم من أن ريال مدريد أخفق في إحراز أي لقب كبير.

من جهته، رأى مبابي خلال مؤتمر صحافي، الإثنين، أيضًا، وفي مقابلة مطولة مع مجلة «فرانس فوتبول» المنظمة للجائزة، أنه يملك فرصة كبيرة لإحراز الكرة الذهبية للمرة الأولى، بعدما أصبح هذا الصيف الهداف التاريخي لكأس العالم، قائلًا: «لم يكن هناك لاعب أفضل مني في الموسم الماضي».

وبيّن عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان، زميله في المنتخب الفرنسي، والفائز بالجائزة العام الماضي، أن الكرة الذهبية يجب أن تبقى بين يديه.

كما يُعد الإنجليزي هاري كين، هداف بايرن ميونيخ الألماني، من بين أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.

ومن المقرر تنظيم حفل تسليم الكرة الذهبية 26 أكتوبر المقبل في لندن، العاصمة البريطانية، ما يمنح المرشحين المختلفين مزيدًا من الوقت لمواصلة تألقهم من أجل الفوز بالجائزة.