حادث مروري يعلق رخصة مالديني

علّقت الشرطة الإيطالية، الإثنين، رخصة قيادة دانييل مالديني، لاعب فريق كالياري الأول لكرة القدم، بعدما تبيّن تجاوزه الحد المسموح به لتناول الكحول، عقب تعرضه لحادث سيارة في ميلانو، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

ووفق ما كشفه مصدر من الشرطة الإيطالية، كان مالديني واحدًا من بين 6 أشخاص أصيبوا بجروح ‌طفيفة، بعد اصطدام ‌سيارته من طراز ​بورشه ‌كاريرا ⁠4، بمركبة أخرى ​في شمال المدينة ⁠عند الـ05:15 صباحًا، بتوقيت ميلانو.

ونُقل مالديني صاحب الـ24 عامًا، إلى المستشفى لإجراء فحوصات قبل أن يغادره في وقت لاحق من اليوم ذاته.

وحسب المصدر، أظهر ⁠اختبار أولي للكحول أجرته الشرطة الإيطالية في موقع الحادث ‌أن مستوى الكحول في ​دم مالديني بلغ ‌0.91 جرام، لكل لتر، في حين سجل اختبار ‌ثان 0.89 جرام لكل لتر.

ويبلغ الحد القانوني المسموح به في إيطاليا 0.5 جرام لكل لتر.

وأشار مصدر في الشرطة إلى أنه ‌بعد نقل مالديني إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية، خضع أيضًا لاختبار ⁠تعاطي ⁠المخدرات، لكن من غير المتوقع ظهور النتائج قبل ثلاثة إلى أربعة أيام أخرى.

وسجل مالديني هدف الفوز من ركلة جزاء، عندما قاد كالياري للإنتصار 2ـ1 على أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في بيرجامو المدينة الواقعة بالقرب من ميلانو، مساء السبت الماضي.

وخاض دانييل نجل باولو مالديني، مدافع ​إيطاليا وميلان ​السابق. 6 مباريات مع المنتخب الإيطالي.