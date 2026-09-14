8 ملاعب تحتضن تدريبات «خليجي 27»

تجري جميع المنتخبات المشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج الـ27 تدريباتها على الملاعب الرديفة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، وفق ما كشفته مصادر «الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها تحتضن 7 ملاعب في المدينة الرياضية إلى جانب ملعب نادي جدة تدريبات المنتخبات المشاركة.

وتلعب منافسات البطولة التي تنطلق 23 سبتمبر الجاري على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، وسط استعدادات تنظيمية وتشغيلية متكاملة من اللجنة المحلية المنظمة لاستقبال المنتخبات والجماهير ووسائل الإعلام، تشمل جاهزية الملاعب والمرافق وعمليات المباريات والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب مختلف الخدمات المصاحبة للبطولة.

يشار إلى أن بطولة كأس الخليج العربي تلعب في مدينة جدة للمرة الأولى في التاريخ، وستشهد هذه النسخة مشاركة منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت، ضمن المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والإمارات والبحرين واليمن.