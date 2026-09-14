مورينو: إسعاد الكوريين أولويتي

أوضح الإسباني روبرت مورينو، مدرب المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم المؤقت، الإثنين، رغبته في إسعاد الجماهير المحلية، وذلك بعد مونديال وصفه بالكارثي، إضافة إلى سلسلة من قضايا مثيرة للجدل، أضرت بصورة المنتخب.

وقال مورينو، صاحب الـ 48 عامًا، وهو أول إسباني يتولى تدريب كوريا الجنوبية: «سنحاول القيام بعملنا بأمانة وبهدف إسعاد كافة مشجعي كرة القدم الكورية، وتقديم مباريات جيدة، ومحاولة مساعدة اللاعبين».

ويتولى مورينو، المدرب السابق لمنتخب إسبانيا، قيادة كوريا الجنوبية في المباريات التجريبية، خلال الأشهر المقبلة.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي عن استمرار مورينو في منصبه خلال كأس آسيا المقررة في السعودية، بدءًا من يناير وحتى فبراير 2027.

واستدعى مورينو، القائد هيونج-مين سون إلى تشكيلته للمباريات التجريبية الأربع المقبلة على أرضه، مؤكدًا على رغبته في إعادة البسمة إلى وجوه جماهير كوريا الجنوبية.

ويقود مورينو المنتخب الكوري الجنوبي في مواجهتي الإكوادور والأوروجواي، سبتمبر الجاري، ثم فنزويلا وأوزبكستان، أكتوبر المقبل.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي من دون مدرب منذ استقالة ميونج-بو هونج، عقب خروجه المفاجئ من دور المجموعات في كأس العالم 2026، في أمريكا الشمالية، يونيو الماضي.

ولم تُهدئ استقالة هونج غضب الجماهير من الحملة المخيبة للآمال، وزادت من التساؤلات القائمة حول الطريقة التي تم بها تعيينه، وداهمت الشرطة أغسطس الماضي مقر الاتحاد الكوري الجنوبي للعبة في إطار تحقيق بشأن تعيين هونج عام 2024.

واختار مورينو سون الذي يلعب حاليًا في صفوف لوس أنجليس إف سي الأمريكي، ضمن أول قائمة له، إلى جانب كانج-إن لي، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، ومين-جاي كيم، مدافع بايرن ميونيخ الألماني.

وكان قرار هونج إبقاء سون على مقاعد البدلاء خلال الشوط الأول من المباراة الحاسمة أمام جنوب إفريقيا في كأس العالم أثار حيرة وغضب الكثير من الجماهير.

وتطرق مورينو أيضًا إلى الاتهامات التي تحدثت عن استخدامه الذكاء الاصطناعي خلال فترة إشرافه على نادي سوتشي الروسي، بعدما غادر الفريق المنتمي إلى دوري الدرجة الأولى في سبتمبر 2025، بعد سلسلة نتائج سيئة، فيما أفادت تقارير صحافية، أنه اعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في عمله، حتى في اختيار اللاعبين المحتمل التعاقد معهم.

وأشار مورينو إلى أن التقارير تحمل معلومة غير صحيحة بالكامل، متابعًا: «من الواضح أنني أستخدم التقنية، أي شخص يقضي عشر دقائق في التحقق من الأمر سيدرك أن كل شيء أُخرج من سياقه وجُمّع بطريقة تهدف إلى إلحاق الضرر».