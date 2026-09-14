القادسية يعيد فيتوريا بعد رباعية النصر

يعود البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق الوصل الإماراتي الأول لكرة القدم، إلى الملاعب السعودية، الإثنين، حين يواجه القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأتي مواجهة القادسية بعد نحو خمسة أشهر من آخر لقاء خاضه فيتوريا أمام منافس سعودي، حين قاد الوصل أمام النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 الموسم الماضي، وخسر برباعية نظيفة، ليودع الإماراتي البطولة القارية.

وسبق للمدرب البرتغالي العمل في الملاعب السعودية عبر بوابة النصر، الذي تولى قيادته موسم 2018ـ2019، واستمر معه موسم 2019ـ2020، قبل أن يرحل خلال موسم 2020ـ2021، بعد تجربة حقق خلالها لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر.

وخاض فيتوريا 54 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين مدربًا للنصر، حقق خلالها 33 انتصارًا، مقابل تسعة تعادلات و12 خسارة، وسجل فريقه تحت قيادته 111 هدفًا، فيما استقبل 55.

ويبدأ فيتوريا مع الوصل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام القادسية، في مواجهة تعيد المدرب البرتغالي مجددًا إلى الملاعب السعودية، ولكن هذه المرة من بوابة الفريق الإماراتي.