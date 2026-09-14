القادسية في «8 دقائق تصنع الفرق»

نفذ القادسية مبادرة «8 دقائق تصنع الفرق»، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمقر الأخير في الخبر، تزامنًا مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، مستهدفةً الفئات السنية بالنادي.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية، وتعزيز الوعي بأهمية التدخل المبكر في التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب إكساب المستفيدين المهارات الأساسية التي تساعدهم على التصرف الصحيح والسريع خلال الدقائق الأولى، التي قد تصنع فرقًا في إنقاذ حياة المصاب.

وتضمنت المبادرة جانبًا توعويًا وتدريبًا عمليًا على المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية والاستجابة للحالات الطارئة، بما أسهم في رفع جاهزية المستفيدين وتمكينهم من التعامل مع المواقف الطارئة بطريقة آمنة وفعّالة.

وتعكس مبادرة «8 دقائق تصنع الفرق» التزام نادي القادسية بتقديم مبادرات مجتمعية نوعية تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز جودة الحياة، إلى جانب تأكيد أهمية الشراكات مع الجهات المتخصصة في نشر المعرفة والمهارات التي تخدم أفراد المجتمع، انطلاقًا من إيمانه بأن الوعي والتدخل المبكر مسؤولية مشتركة.