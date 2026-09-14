أمام الوصل.. القدساويون يتغنون بالإنجاز الآسيوي

يستحضر مدرج القادسية تحقيق الفريق الأول لكرة القدم كأس أبطال الكؤوس الآسيوية 1994 خلال مواجهة، الإثنين، أمام الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، عبر «بنرين» أعدتهما رابطة «فرسان المدرج»، تحت شعار: «جيل صنع التاريخ.. وجيل يستعد لصناعته من جديد»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الـ«بنرين» يحملان رسائل تستحضر تاريخ القادسية وإنجازاته، من بينها: «التاريخ لا يُمحى.. والمجد لا يُنسى»، في إشارة إلى الجيل الذي دوّن اسم النادي في سجل البطولات الآسيوية، وربط الماضي بطموحات الفريق الحالية.

وتشمل تجهيزات الرابطة للمواجهة توزيع 5 آلاف علم وشال على الجماهير، إضافة إلى 5 آلاف عبوة مياه ومثلها من العصائر، مع توفير مراوح تبريد في المدرجات، ضمن استعداداتها لدعم الفريق وتهيئة الأجواء للجماهير.

وكشف المصدر عن إصدار 89 بطاقة إعلامية لتغطية مواجهات فريق القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، وتنوعت طلبات التغطية بين القنوات التلفزيونية والصحف والمنصات الإعلامية إضافة إلى صناع المحتوى لتغطية المواجهات في الملعب ومتابعة مشاركة القادسية في البطولة.

وتعود آخر مواجهة في دوري أبطال آسيا لعبت في الدمام إلى 27 مايو 2009، عندما التقى الاتفاق نظيره باختاكور الأوزبكي ضمن دور الـ16، وانتهت المواجهة بفوز الضيوف 2ـ1.