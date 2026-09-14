البحر الأحمر.. «أمالا» تفتتح نادي اليخوت

أعلنت البحر الأحمر الدولية، الإثنين، بدء التشغيل الرسمي لـ«نادي أمالا لليخوت» في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الساحل الشمالي الغربي للسعودية بوصفه وجهة عالمية جديدة لليخوت الفاخرة والإبحار والسياحة البحرية.

وبدأ النادي الذي يقع داخل «قرية المارينا» في وجهة «أمالا» باستقبال الأعضاء المؤسسين واليخوت الزائرة للرسو واستكشاف الوجهة، حيث يبعد نحو 3,700 كم «2,000 ميل بحري» عن موناكو، ويوفر وجهة شتوية جديدة لمجتمع الإبحار الفاخر في العالم، الذي ينتقل عادةً من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الكاريبي أو المحيط الهندي ابتداءً من أكتوبر كل عام، وبحكم قربها من البحر الأبيض المتوسط مقارنةً بالكاريبي، توفر وجهة «أمالا» مركزًا جاذبًا للرحلات البحرية الشتوية وبوابة إستراتيجية إلى المحيط الهندي.

وقال جون باجانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية، بعد الافتتاح : «يُشكّل نادي أمالا انطلاقة وجهة عالمية حقيقية لليخوت، تتيح وصولًا فريدًا إلى الساحل السعودي الرائع للبحر الأحمر، وهو أكثر من مجرد مرفق عالمي المستوى، فهو يجمع بين الفخامة والاستشفاء والسياحة المتجددة بطريقة لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم».

وأضاف باجانو : «تضم مارينا أمالا 119 مرسى، وتستوعب اليخوت العملاقة التي يزيد طولها على 100 متر، وتقدم خدمات بحرية متكاملة تشمل التزود بالوقود، على أن تُضاف إليها مرافق الصيانة والإصلاح خلال الأعوام المقبلة».

ويمتد «نادي أمالا لليخوت» على مساحة 7,900 متر مربع، ويشكّل مركزًا رئيسًا لمجتمع الإبحار في الوجهة، ويقدم مرافق وخدمات وتجارب عالمية المستوى للمقيمين ومالكي اليخوت الزائرة على حد سواء، وتماثل رسوم الرسو والإرساء نظيراتها في أبرز وجهات اليخوت الأوروبية، فيما يحصل مالكو اليخوت الذين يحجزون مراسٍ دائمة على مجموعة من المزايا الحصرية عبر عددٍ من المنتجعات الشريكة.

ويضم النادي مجموعة من المطاعم والمساحات الاجتماعية للأعضاء والضيوف، من بينها «أمالا لاونج» و«عنقاء» و«27 درجة» و«ذا دِك»، إلى جانب مسبح على السطح، وأجنحة خاصة للاجتماعات، ومساحات مخصصة للتجمعات والفعاليات الاجتماعية، كما تقدم أكاديمية النادي برنامجًا للإبحار إلى جانب تجارب الرياضات المائية، بما يتيح المشاركة لمختلف المستويات والفئات العمرية.

ويؤدي النادي دورًا رئيسًا في تعزيز حضور السعودية على الساحة العالمية للإبحار الشراعي، إذ سيكون محور الختام الكبير لـ«سباق المحيطات» «ذي أوشن ريس» 2027، أحد أعرق سباقات الإبحار في العالم، كما سيستضيف سلسلة من فعاليات اليخوت الدولية على مدار العام.

وسيتمكن أعضاء النادي وضيوفه من الوصول إلى المنتجعات الفاخرة التي افتُتحت حديثًا في وجهة «أمالا»، ومنها منتجع ومساكن «فورسيزونز أمالا»، ومنتجع «سيكس سنسز أمالا»، ومنتجع «روزوود أمالا»، ومنتجع ومساكن «إكوينوكس أمالا»، ومنتجع «ناموس أمالا»، على أن ينضم إليها منتجعان آخران خلال الأشهر المقبلة، وسيستمتع الزوار بعروض الاستشفاء المتكاملة، والرياضات المائية الراقية، والبرامج الثقافية، والأعمال الفنية التركيبية، والمساحات الاجتماعية الحيوية، في وجهة مميزة تقدم مفهومًا جديدًا لأسلوب حياة اليخوت، وبمتوسط حرارة يبلغ 26 درجة مئوية طوال الموسم، ومتوسط درجات صغرى يبلغ 23 درجة مئوية، لتوفر وجهة «أمالا» بيئة مريحة للإبحار على مدار العام لمالكي اليخوت وضيوفهم وأفراد طواقمهم، كما يقع مطار الوجه الدولي على بُعد 45 دقيقة فقط من الوجهة، ما يسهّل وصول الزوار الدوليين إليها.

وتولّت شركة «إتش كي إس» للهندسة المعمارية تصميم النادي، الذي يستوحي شكله من التكوينات الصخرية المنحوتة على ساحل البحر الأحمر، ويظهر ذلك في شرفاته البارزة، وفي استلهامه للتراث البحري وأشكال العمارة العربية التقليدية، وقد صُمم هذا المعلم ليكون ملتقى دائمًا لمجتمع الإبحار واليخوت الدولي، وعلى غرار الوجهة بأكملها، يعمل «نادي أمالا لليخوت» بالطاقة المتجددة بالكامل، بما يعكس التزام «البحر الأحمر الدولية» بالتطوير المسؤول والسياحة المتجددة.