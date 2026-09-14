متحف مسك يشارك في مهرجان الهجن

شهد مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثامنة في ميدان الطائف التاريخي مشاركة متحف مسك للتراث «آسان».

وأضافت اللجنة المنظمة للحدث الكبير شعار «آسان» بجانب شعار الاتحاد السعودي للهجن والمهرجان على أوشحة الفائزين في الحفل الختامي، الأحد، وتم تفعيل شاشات العرض في منصة ميدان الطائف للهجن خلال أيام المهرجان للتعريف برسالة المتحف في صون التراث السعودي المادي، وغير المادي، والاحتفاء به، إلى جانب تسليط الضوء على معالم المبنى، ومحتوياته عند افتتاحه في الدرعية في غضون الأعوام المقبلة.

وتأتي مشاركة «آسان» تأكيدًا على أن رسالة المتحف لا تقتصر على جدرانه فحسب، بل تتجاوزها لتعزز الجهود الرامية للتعاون مع الجهات التي تتشارك معه رؤية صون التراث، وتسهم برفع الوعي الثقافي، وخلق فرص قيّمة للمجتمعات للتفاعل مع تقاليد السعودية المتنوعة.