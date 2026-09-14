وست هام ينعى العملاق اللطيف

أعلنت عائلة لوديك ميكلوشكو، حارس مرمى المنتخب التشيكي الأول لكرة القدم، وفريق وست هام يونايتد الإنجليزي السابق، الإثنين، وفاته عن عمر ناهز 64 عامًا.

ونعى وست هام، ميكلوشكو، عبر بيان صحافي، جاء فيه: «منذ ⁠ذلك ⁠الحين، تنشد أغنيته الشهيرة في كل مباراة، وفي فبراير من هذا العام، رفع مشجعو ويست هام لافتة مميزة تكريمًا للحارس العملاق الذي سيحتل إلى الأبد مكانة خاصة في قلوب عائلة وست هام، حارس مرمانا المحبوب والملهم، والعملاق اللطيف».

وانضم ميكلوشكو إلى صفوف وست هام، قادمًا من فريق بانيك أوسترافا التشيكي 1990، وقضى ثمانية أعوام مع النادي، ‌قبل الانتقال ‌إلى كوينز بارك ​رينجرز، ‌المنافس ⁠في دوري ​الدرجة ⁠الثانية، واعتزل اللعب في 2001.

ويُعد ميكلوشكو أحد اللاعبين المفضلين لجماهير وست هام، وخاض 373 مباراة مع النادي اللندني، قبل أن يتولى لاحقًا تدريب حراس مرمى الفريق.

وبعد عودته إلى ⁠وطنه، عمل ميكلوشكو في وكالة ‌رياضية ساعدت ‌في تطوير اللاعبين الشبان، ثم ​عاد إلى بانيك ‌أوسترافا في 2022، عضوًا ‌في مجلس الإدارة، ومديرًا رياضيًا.

وشُخصت إصابة ميكلوشكو بالسرطان في 2021، وفي 2024، أُعلن أنه قرر التوقف عن العلاج ‌الكيميائي حتى يتمكن من الاستمتاع بالحياة.

وعلى الصعيد ​الدولي، خاض ​ميكلوشكو عددًا من المباريات بقميصي تشيكوسلوفاكيا، والتشيك طوال مسيرته.