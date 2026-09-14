جاياردو يتولى مهمة الإكوادور

أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، تعيين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، اللاعب الدولي السابق، مدربًا جديدًا للمنتخب الأول، وذلك لقيادة مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030.

وقال فرانسيسكو إيجاس، رئيس الاتحاد الإكوادوري للعبة، في مقطع فيديو بُثّ عبر الحسابات الرسمية للاتحاد في منصات التواصل الاجتماعي: «اخترنا مارسيلو جاياردو لما حققه من إنجازات، أهلًا بك في الإكوادور يا مارسيلو».

ويبلغ جاياردو 50 عامًا، وأحرز عددًا من الألقاب خلال قيادته فريق ريفر بليت، النادي الذي بدأ مسيرته الكروية فيه، لكنه لم يسبق له تدريب أيّ منتخب وطني.

ويخلف جاياردو مواطنه سيباستيان بيكاسيسي، الذي استقال من منصبه، عقب الخروج المخيب للآمال للإكوادور من الدور الثاني لمونديال أمريكا الشمالية 2026، بالخسارة أمام المكسيك، إحدى الدول الثلاث المضيفة.

ويُعرف جاياردو بأسلوبه الهجومي، ويُعد المدرب الأكثر نجاحًا في تاريخ ريفر بليت الأرجنتيني، بعدما أحرز معه 14 لقبًا خلال فترته الأولى مع النادي «2014ـ2022»، من بينها لقبا كأس ليبرتادوريس مرتين.

وجاءت الفترة الثانية والأخيرة للمدرب الأرجنتيني «2024ـ2026» مع ريفر بليت مخيبة للآمال، إذ غادر منصبه في فبراير الماضي، بعد سلسلة من النتائج الضعيفة، وفشله في إضافة أي لقب جديد إلى سجله.

وخاض جاياردو، لاعب خط الوسط السابق، الذي شارك خلال مسيرته لاعبًا مع موناكو، وباريس سان جيرمان الفرنسيين، تجربة قصيرة مدربًا لفريق الاتحاد السعودي أواخر عام 2023 ومنتصف 2024.

وتُعد الإكوادور من المنتخبات المهمة في كرة قدم أمريكا الجنوبية خلال الأعوام الأخيرة، بعدما أنهت تصفيات كأس العالم 2026 في المركز الثاني خلف الأرجنتين.

ويضم المنتخب الإكوادوري نجومًا دوليين بارزين، من بينهم بييرو هينكابيي، مدافع فريق أرسنال الإنجليزي، وويليان باتشو، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.