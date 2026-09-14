إيراولا: ما زلت أتعرف على الأقوياء

أوضح الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، أنه لا يزال يتعرف على اللاعبين القادرين على تحمل متطلبات اللعب كل ثلاثة أيام، في ​الوقت الذي يستعد فيه «الريدز» لاستضافة توتنام هوتسبير، في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، الثلاثاء.

وقال ⁠إيراولا ​للصحافيين: «هناك لاعبون ⁠يلعبون كل ثلاثة أيام دون أي مشاكل، إنهم أقوياء جدًا، وأدائهم لا يتغير كثيرًا، وهناك لاعبون آخرون يكون الخطر أكبر بالنسبة لهم، ويختلف مستواهم، علي التعرف على من هو جاهز للعب مباراة كل ثلاثة أيام ومن يحتاج إلى الراحة حتى لا يتأثر مستواه».

وأشار المدرب الإسباني إلى ⁠أن اللاعبين أصحاب الخبرة، مثل القائد فيرجيل فان ‌دايك، أثبتوا قدرتهم ‌على تحمل جدول المباريات المزدحم، لكن تقييم ​اللاعبين الأصغر عمرًا، والوافدين ‌الجدد سيستغرق مزيدًا من الوقت، مضيفًا: «لدينا بعض اللاعبين الآخرين، ‌ذوي الخبرة، الذين خاضوا مثل هذه التجربة من قبل، وأعلم أنهم قادرون على ذلك، فيرجيل قادر على ذلك، لأنه خاض هذه التجربة من قبل، ولديه الخبرة، ولا يتأثر مستواه كثيرًا، أما بالنسبة ‌للاعبين الأصغر عمرًا والوافدين الجدد، فهناك بعض علامات الاستفهام، بالنسبة لهم وبالنسبة لي وللجميع، يتعين علينا دراسة ⁠كل حالة على حدة».

وألمح إيراولا إلى إجراء تغييرات في مواجهة توتنام، الثلاثاء، إذ من المقرر أن يشارك جيورجي مامارداشفيلي، للمرة الأولى مع ليفربول الموسم الجاري في حراسة المرمى بدلًا من البرازيلي أليسون بيكر، الحارس الأساسي، متابعًا: «أعتقد أن الشكوك بشأن بيكر قليلة، يقدم أداء جيدًا جدًا، أقدر جيورجي بشدة، أنا أعرفه من إسبانيا، حاولنا التعاقد معه في بورنموث قبل قدومي إلى هُنا، بالنسبة لي، هو حارس مرمى جيد جدًا، وسيبدأ ​مباراة الثلاثاء».

وعلى صعيد الإصابات، ​بيّن إيراولا أن جو جوميز، مُدافع الفريق، عاد إلى التدريبات، وسيكون جاهزًا للعب، بينما يستمر غياب كونور برادلي عن الملاعب.

وبدأ ليفربول مشواره في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بصورة متذبذبة تحت قيادة إيراولا، بعد تعادله في ثلاث من أول أربع مباريات في الدوري، على الرغم من فوزه على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.