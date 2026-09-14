الهلال.. سالم يلامس الكرة ويقترب من العودة

دخل سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، مرحلة متقدمة من التأهيل البدني، بعد أن لامس، الأحد، الكرة في التمرين الانفرادي على ملعب مركز «الماجدية الرياضي» برفقة المعد البدني، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن سالم 35 عامًا، يسير بصورة جيدة وفق البرنامج المعد له من قبل طبيب النادي، على أن تكون عودته المتوقعة بشكل تدريجي إلى التدريبات مع المجموعة، أكتوبر المقبل.

وكان الدوسري أجرى عملية جراحية في وتر الركبة، يوليو الماضي، على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن.

وخاض الدوسري أول مباراة بقميص الهلال في 24 نوفمبر 2011، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وحينها أحرز أول أهدافه في مسيرته مع القطب العاصمي، التي وصلت إلى 147 هدفًا.

ويعد الدوسري من أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع الهلال في تاريخه بعد وصوله إلى 506 مباريات حتى نهاية الموسم الماضي.

من جانب آخر، يعقد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، عند الـ 07:30 من مساء الإثنين، مؤتمرًا صحافيًا للحديث عن آخر الاستعدادات قبل مواجهة الغرافة القطري في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، على ملعب «المملكة أرينا».