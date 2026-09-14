بعد الخسارة.. نوريس ينتقد حلبة مدريد الجديدة

أوضح لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين، بطل ‌العالم، أن حلبة «مادرينج»، أحدث حلبات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وقواعد سيارة الأمان الافتراضية، بحاجة إلى تغيير، بعدما فرط في فوز كان في متناول يديه في سباق جائزة إسبانيا الكبرى.

وقال نوريس، الذي احتل المركز الثالث: «يجب التخلص من المنعطفين 18 و19. إنهما عديما الفائدة، فقط اجعلوا المسار مستقيمًا أكثر قبل المنعطف الحاد، لا أعرف كيف ينظر أحدهم إلى هذا التصميم ويقول رائعًا، أنا متحمس للعودة إلى هُنا العام المقبل إذا تمكنوا من إجراء هذه التغييرات، لأني أعتقد أنها حلبة ممتعة للغاية للقيادة، ويمكن أن ‌تكون حلبة سباق ‌جميلة، لكن بالنسبة لي، فهي ليست حلبة سباق مميزة».

وأتاح توقيت استخدام سيارة الأمان الافتراضية، بعد التدخل لإبعاد سيارة لانس سترول، سائق أستون مارتن، عن الطريق بعد توقفها، لجميع السائقين الذين كانوا خلف نوريس بالدخول إلى منطقة الصيانة، وكسب بعض الوقت.

وبحلول الوقت الذي تمكن فيه من الدخول إلى منطقة الصيانة، لم تعد سيارة الأمان الافتراضية موجودة، ولم يتمكن من استعادة الصدارة بسبب طبيعة الحلبة.

وأكد نوريس أن السباق كان على الأرجح المرة الأولى التي يفقد ‌فيها الفوز بسبب سيارة الأمان الافتراضية، التي تلزم ‌جميع السيارات بسرعة معينة لفترة قصيرة، على عكس سيارة الأمان ​الفعلية التي تبقى على الحلبة لعدة لفات، مضيفًا: «لم يكن هناك أي شيء يمكنني فعله سائقًا لأداء عمل أفضل، انطلقت من المركز الأول وتصدرت السباق، ثم خسرته لسبب خارج عن إرادتي، ولا أعتقد أن تلك كانت الطريقة التي ينبغي أن ينتهي بها السباق، أعتقد أن هناك أشياء يمكن فعلها، لأننا تحدثنا عدة مرات ‌في الماضي حول كيفية تغطية الوضع على الأقل لمدة لفة واحدة أو إتاحة الفرصة للجميع للتوقف في منطقة الصيانة، أو ببساطة إغلاق ⁠مدخل منطقة الصيانة ⁠بحيث لا يتمكن أحد من الدخول إلا في حالة حدوث ثقب في الإطار أو شيء من هذا القبيل».

وتابع نوريس: «أعتقد أن هناك بعض الأمور التي يمكن فعلها لجعل الأمر أبسط وأكثر إنصافًا للجميع، لكن هذه مسألة تستحق نقاشًا أوسع».

ويوفر التوقف ‌في منطقة الصيانة في ظل استخدام سيارة الأمان الافتراضية نحو 11 ثانية من وقت ‌السباق مقارنة بالتوقف العادي.