استعداد الريال

استعد لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، بحصة تدريبية صباحية، وذلك لمواجهة إلتشي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)