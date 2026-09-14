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استعداد الريال

2026.09.14 | 04:37 pm
استعد لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، بحصة تدريبية صباحية، وذلك لمواجهة إلتشي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)
استعداد الريال

استعداد الريال

استعداد الريال

استعداد الريال

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