الأسياد.. أخضر السلة إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة إلى الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 «ناجويا 2026»، الإثنين.

ويواجه الأخضر السعودي نظيره الصيني في الدور ربع النهائي، الأربعاء المقبل.

ونجح المنتخب السعودي في تجاوز نظيره الإندونيسي بنتيجة 100 مقابل 89 السبت الماضي.

وحصل محمد علي عبد الرحمن نجم الأخضر على أعلى حصيلة نقاط في مسيرته خلال المواجهة.

وخسر الأخضر المواجهتين الأوليين أمام كوريا الجنوبية واليابان.

ويمثل أخضر السلة 12 لاعبًا هم: مرزوق المولد، وأسامة البرقاوي، ومحمد عبد الرحمن، ومثنى المرواني، ومحمد الصقر، وخالد عبد الجبار، ومحمد السويلم، وأحمد المختار، وعلي الشبيلي، ومحمد الخاطر، وهمام حسين، تحت إشراف الأرجنتيني ريكاردو مافيي، مدرب الفريق.

يذكر أن افتتاح الدورة رسميًا سيكون في 19 سبتمبر الجاري، وتختتم في الرابع من أكتوبر المقبل.