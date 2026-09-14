الأهلي.. الجميع رحل قبل مواجهة باختاكور

يعود فريق الأهلي الأول لكرة القدم لملاقاة باختاكور الأوزبكي آسيويًّا الأثنين بعد أكثر من سبعة أعوامٍ على آخر مباراةٍ بينهما، لكنَّه لن يجد في قائمته الحالية أي لاعبٍ شارك أساسيًّا في الانتصار 2ـ1، مايو 2019، على ملعب الإنماء في جدة.

وخاض الأهلي حينها اللقاء بتشكيلةٍ ضمَّت محمد العويس في حراسة المرمى، وفي الدفاع عبد الله حسون، أدريلان سانتوس، محمد آل فتيل وعبد الباسط هندي.

ولعب في الوسط باولو دياز، ويوسف الحربي خلف الثلاثي ديجانيني، عبد الفتاح عسيري وسلمان المؤشر، فيما قاد الهجوم السوري عمر السومة.

ولم يبقَ أي لاعبٍ من تشكيلة الأهلي الرئيسة في تلك المباراة ضمن القائمة الحالية، إذ رحل 11 لاعبًا عن صفوفه إلى أنديةٍ عدة، في حين أصبح أكثر من لاعبٍ دون نادٍ حاليًّا، منهم السوري عمر السومة، سلمان المؤشر، عبد الفتاح عسيري، ديجانيني والبرازيلي سانتوس.

ويرتدي الحارس محمد العويس قميص الهلال، بينما يلعب عبد الله حسون في الرياض، وآل فتيل في النجمة، وعبد الباسط هندي في أبها، ويوسف الحربي في الرائد، في حين يُمثِّل باولو دياز أتالانتا يونايتد الأمريكي.

هذا، وقاد الأهلي حينها المدرب السعودي يوسف عنبر، الذي أشرك من البدلاء كلًّا من عبد الرحمن غريب، الذي انتقل إلى النصر لاحقًا، ولا يزال يرتدي قميص الفريق، وتيسير الجاسم الذي اعتزل، ونوح الموسى الذي تحوَّل إلى الفتح عام 2022 قبل أن يصبح بلا نادٍ في 2025.

يذكر أن عديدًا من اللاعبين ظلوا على الدكة، ولم يشاركوا أمام باختاكور في 2019، منهم باسم العطا الله الذي لا يلعب الآن مع أي فريقٍ، وهاني الصبياني، وعمر الزيني، وأيمن الخليف الذي رحل عن صفوف الأهلي عام 2019، ليشارك مع أكثر من فريقٍ آخرهم العُلا.