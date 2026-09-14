الثلاثاء.. التعاون يغادر إلى مسقط

تغادر بعثة فريق التعاون الأول لكرة القدم، الثلاثاء، إلى مسقط لمواجهة مضيفه النهضة العماني ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويظهر السوري جهاد الحسين للمرة الأولى مع النادي القصيمي بعد تكليفه بتولي مهمة التدريب خلفًا للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الذي تم إنهاء التعاقد معه عقب مباراة الهلال الأخيرة في الجولة السابعة والتي انتهت 0ـ6 السبت الماضي.

ويحتل التعاون المركز 17 في سلم ترتيب دوري «روشن» برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات وأربع خسائر .