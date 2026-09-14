الأهلي يعتمد اللاتينية أمام باختاكور

اعتمدت رابطة النادي الأهلي، طريقة التشجيع اللاتينية خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام باختاكور الأوزبكي، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة عند الـ 09:15 مساء الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن رابطة القطب الجداوي فضلت عدم عمل «تيفو» لهذه المواجهة القارية، والاكتفاء فقط بطريقة التشجيع اللاتينية، التي تعتمد على رفع الأعلام الكبيرة ونشر الرولات البيضاء والخضراء.

وبيّن المصدر أن أعضاء الرابطة سيوزعون الأعلام صغيرة الحجم على واجهة الملعب، إضافة إلى وجود أعلام بمقاسات أكبر خلف المرميين وأخرى على كامل مدرجات ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الذي سيحتضن المباراة.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسمين الماضيين.