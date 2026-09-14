16 صفقة صيفية تعزز الشمال قبل أول ظهور قاري

أعدَّ نادي الشمال القطري العُدَّة لموسمٍ يظهر فيه آسيويًّا للمرَّة الأولى، وعزَّز صفوف فريقه الأول لكرة القدم، الذي يواجه الاتحاد مساء الإثنين، بالتعاقد مع 16 لاعبًا، بواقع عشرة أجانب وستة محليين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتضمُّ قائمة الفريق، الذي يدرِّبه الإسباني ديفيد براتس، أسماءً معروفةً على صعيد الملاعب السعودية والعربية، مثل المدافع الإسباني بابلو ماري، القادم من الهلال، والجناح الإسباني أليكس كويادو، الذي لعِب للخلود والأخدود السعوديين، والمهاجم الجزائري المخضرم بغداد بونجاح، والقطري علي أسد، مهاجم السد في بلاده لأعوامٍ طويلةٍ.

وحقق الشمال سابقةً في تاريخه عندما حلَّ وصيفًا للسد، بطل دوري نجوم قطر، الموسم الماضي، فتأهَّل للمرَّة الأولى إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

واستعدادًا لموسم الظهور القاري، تعاقدت إدارة النادي القطري، برئاسة إبراهيم السادة، مع 16 لاعبًا، بينهم عشرة أجانب.

بذلك، ارتفع عدد أجانب الفريق، وفق بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني الكروي العالمي، إلى 20، مع استمرار لاعبين مثل بونجاح، والمهاجم الفلسطيني تامر صيام، وكويادو، والحارس السنغالي باباكار سيك، والمدافع الكولومبي جيسون موريو.

واستقطبت الإدارة، عبر نافذة الانتقالات، المدافع الأوروجوياني فيديريكو بايس، وبابلو ماري، والظهير السنغالي يوسف سابالي، والجزائري نسيم بنعيسى، لاعب الوسط، والمغربي محمد حريمات، لاعب الوسط، والتونسي محمد بن علي رمضان، لاعب الوسط المنضم من الأهلي المصري. كذلك تعاقدت مع البرتغالي تياجو سيلفا، لاعب الوسط، من الريان القطري، والبحريني أحمد سيار، لاعب الوسط، من نادي قطر، والمهاجم الغيني إبراهيما كوليبالي، من الخور القطري. وتوَّج النادي صيفيته الحافلة بالتوقيع مع المهاجم الفرنسي المعروف ويسلي سعيد، القادم من لانس في بلاده.

وبعد التعاقدات، يُقدِّر «ترانسفير ماركت» القيمة السوقية لفريق الشمال بـ 22.4 مليون يورو.

ويحتل الفريق، المعروف بطقمه الأحمر، المركز الثالث في جدول ترتيب النسخة الجارية من دوري «نجوم قطر» برصيد ثماني نقاطٍ، تضعه خلف السد، حامل اللقب، ثم الريان.