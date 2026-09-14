الاتحاد.. عوار يبعد إلينيخينا

عاد الجزائري حسام عوار، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى تشكيل مدربه الألماني ينس فيسينج، فيما يجلس المهاجم النيجيري جورج إلينيخينا بديلًا خلال لقاء «النمور» مع الشمال القطري، الإثنين، ضمن أولى جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخرج إلينيخينا من التشكيل بعد ثلاث مشاركات متتالية بصفة أساسية، ودخل مكانه عوار الذي غاب عن المباراة الأخيرة للفريق أمام الفيصلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويبدأ الاتحاد المباراة التي يستضيفها ملعب البيت في مدينة الخور القطرية بالصربي برايدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مهند الشنقيطي، والبرتغالي دانيلو بيريرا، وحسن كادش، وفارس عابدي.

وفي خط الوسط يجاور الكولومبي ريتشارد ريوس زميله السنغالي ديون لوبي، وأمامهما حسام عوار، فيما يتمركز على الطرفين أحمد الغامدي والهولندي ستيفن بيرجوين، الجناحان الأيمن والأيسر، ويلعب المغربي يوسف النصيري مهاجمًا وحيدًا.

ويجلس إلينيخينا على مقاعد البدلاء وإلى جواره المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، والهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط الجديد، وثمانية أسماء محلية.