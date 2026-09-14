قبل الـ «كلاسيكو».. حكيمي يربك حسابات باريس

أصيب الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، بـ «تمزق طفيف بعضلات الفخذ الأيمن»، أدى إلى استبداله في الشوط الأول أمام بريست، الأحد، لحساب الجولة الخامسة للدوري.

وأوضح النادي الباريسي في بيان، الإثنين، أن لاعبه سيخضع للعلاج خلال اليومين المقبلين، وستجرى بعدها فحوص أخرى لتقييم الحالة.

وتأتي إصابة أحد ركائز حامل لقب دوري أبطال أوروبا مرتين تواليًا، في وقت يقترب فيه موعد الـ«كلاسيكو» في الدوري، الأحد، على ملعب «فيلودروم» أمام الغريم الجنوبي مرسيليا.

واضطر قائد «أسود الأطلس» إلى مغادرة الملعب أمام بريست، منذ الدقيقة 39، بعد اصطدام مع مدافع من الفريق المنافس.

وبعد أن حقق الفريق فوزه الأول الموسم الجاري بهدف دون رد، ارتقى إلى المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط.