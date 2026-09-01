إنزاجي: واتكينز انتظار.. وسامرفيل ومارتينيلي سلاحي

أوضح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن مشاركة المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز محل شك في مواجهة الغرافة القطري، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحافي عقد الإثنين قبل مواجهة الغرافة في الرياض: «واتكينز سيتم تقييم مشاركته في الحصة التدريبية اليوم، بينما كريسينسيو سامرفيل وجابرييل مارتينيلي سيظهرون في اللقاء»، ولم يضف أي تفاصيل فيما يخص الشكوك التي تحاصر المهاجم الإنجليزي.

وعن مواجهة الغرافة علق: «نحن على دراية بالغرافة، لديهم المدرب واللاعبون نفسهم من العام الماضي، يملكون مهاجمين سريعين، ومدافعين أقوياء، وفريقًا قويًا، وسنسعى لتقديم أفضل شكل ممكن لنا أمامهم».

وأضاف: «أثق بالجميع، لدينا أفضل هجوم ودفاع في الدوري، والغرافة آخر مباراة لنا قبل فترة التوقف الدولي».

وفيما يخص النخبة الآسيوية، قال: «بطولة كبيرة، ومهمة جدًا لنا، ونسعى للتحضير للقاء بأفضل شكل ممكن».

وأردف: «الموسم الماضي وصلنا إلى دور الـ 16، ولكن الثلاثاء أول مباراة لنا في البطولة، وسنبحث عن التشكيل الأمثل للدخول إلى اللقاء بكل قوة والمضي قدمًا في البطولة».

وكشف المدرب الإيطالي عن ملامح قائمته قائلًا: «بوابري متاح، على غرار يوسف أكتشيشيك ومحمد قادر ميتي، وسنستخدم كل المتاحين، وسنحدد الجاهزية بعد الحصة التدريبية».