النخبة تدشن ظهور ديابي مع الأهلي

يفتتح الفرنسي إبراهيما ديابي، لاعب الوسط، مشاركاته مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، أمام باختاكور الأوزبكستاني، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن باكورة جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

واختار الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، تشكيلًا أساسيًا يضم السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والظهيرين سعيد باعطية وسعد بالعبيد، والمدافعين ريان حامد والتركي مريح ديميرال، وديابي في الوسط، إلى جانب نايف مسعود، وخط هجومٍ رباعيّ يتألف من صالح أبو الشامات والبرازيليين ويندرسون جالينو وماتيوس جونسالفيش والإنجليزي إيفان توني.

ويجلس على دكة الاحتياط 11 لاعبًا، بينهم المدافع البرازيلي روجير إيبانيز، والجناح البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، والأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعب الوسط الهجومي، والفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط الدفاعي، والمهاجمان فراس البريكان وعبد الله رديف.

وتعاقدت شركة النادي الأهلي مع الفرنسي ديابي، البالغ من العمر 19 عامًا، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، لدعم خط الوسط.

ووقعت الشركة عقدًا لمدة أربعة مواسم، مع أفضلية التمديد لموسم، مع اللاعب، القادم من سيركل بروج البلجيكي.

وتُوِّج الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم قبل الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، واحتفظ باللقب الموسم الماضي.