كوليبالي: انتظروا نسختي المفضلة

أكد السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حاجته إلى الوقت حتى يستعيد مستوياته، حسبما ذكر خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الغرافة القطري، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأجاب كوليبالي عن سؤالٍ حول المستويات التي قدَّمها في كأس العالم 2026، وانطلاقته في دوري روشن السعودي بالقول: «في كأس العالم كان الأمر صعبًا، لأنني سرَّعت من استشفائي، وعانيت من ذلك في بداية الموسم. أعرف أنني سأتحسَّن مع الوقت، وسأقدم الأفضل. أنا أملك ثقة المدرب واللاعبين والجميع، وهذا جزءٌ من العملية. توقَّفت وقتًا طويلًا، لكنْ لدي شعورٌ جيدٌ، وعلينا الاستمرار. مستواي سيرتفع تدريجيًّا، وأثق بأنني سأقدم النسخة التي يريدها الجميع من كوليبالي».

وحول مواجهة الغرافة القطري، ردَّ اللاعب: «مباراةٌ مهمةٌ في هذه البطولة التي لطالما أردناها. سنبدأ أمام خصمٍ قوي، وسنكون جاهزين. الجميع سيركز للحصول على النقاط الثلاث من أجل إسعاد جماهيرنا».

كذلك تحدَّث كوليبالي عن تعامل الفريق مع ضغوط الجماهير بالقول: «هي جزءٌ من اللعبة. الجميع يريد اللعب، ودونه لا يوجد دعمٌ من الجماهير. نشعر بأننا أفضل مع الضغوط، وحينما نتأخَّر لا نكون سعداء، فالهلال يريد الفوز دائمًا، وهو معتادٌ على هذه الأجواء. لا يوجد أعذارٌ، وعلينا إسعاد جماهيرنا، وهذا أهم شيءٍ بطبيعة الحال».