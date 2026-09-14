بعد النصر والأهلي.. بونجاح يهز شباك الاتحاد

التحق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بجاره الأهلي، والنصر، في قائمة الفرق السعودية التي استقبلت أهدافًا من الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم الشمال القطري.

وسجّل بونجاح هدفًا للشمال في شباك الاتحاد خلال مباراة الفريقين، الإثنين، ضمن باكورة جولات النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وواجه المهاجم الجزائري فريق الاتحاد للمرة الأولى في مشواره، بعدما لعب من قبل أمام الرباعي السعودي الهلال والنصر والأهلي والفيصلي، عندما كان يمثّل السد القطري.

وخاض مباراة واحدة أمام الهلال، واثنتين أمام الفيصلي، فيما واجه الأهلي 4 مرات، والنصر ستًا، وجاءت جميع هذه المباريات ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.

وسجّل هدفين في مرمى النصر موزّعين على مباراتين مختلفتين، ومثلهما أمام الأهلي في مباراة واحدة، فيما لم يهز شباك الهلال والفيصلي.

ويبلغ اللاعب من العمر 34 عامًا، ويمثّل الشمال منذ صيف 2024 بعد 9 أعوام قضاها برفقة السد.