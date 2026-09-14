أمام الوصل.. رودجرز يغيّر تشكيلة «الديربي»

أجرى الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، تعديلاتٍ جوهريةً على القائمة الأساسية التي ستواجه الوصل الإماراتي، الإثنين، ضمن دوري آسيا للنخبة مقارنةً بالتشكيلة التي خاضت «الديربي» أمام الاتفاق في دوري روشن السعودي.

واستبعد المدرب كلًّا من كريستوفر بونساه، ورتيجي، وناهيتان نانديز الذين شاركوا في التعادل أمام الاتفاق في الدوري.

في المقابل، دفع بالألماني جوليان فيجل، وتركي العمار، ومحمد القحطاني لمواجهة الفريق الإماراتي.

وضمَّت قائمة رودجرز كلًّا من كاستيلس، جهاد ذكري، ناتشيو، جاستون ألفاريز، محمد أبو الشامات، جوليان فايجل، تركي العمار، مصعب الجوير، رانديز، محمد القحطاني وكينيونيس.

ويواجه القادسية ضيفه الوصل على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.