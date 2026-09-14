قبل الهلال..الغرافة يعزز صفوفه ببن ناصر

تعاقد نادي الغرافة مع الجزائري إسماعيل بن ناصر لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعد انفصاله عن ميلان الإيطالي بالتراضي في أغسطس الماضي، وفق ما أعلن الإثنين.

وسيسجل بن ناصر ظهوره الأول مع الفريق ضد الهلال السعودي في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة الثلاثاء.

ويحتل الغرافة المركز التاسع في الدوري القطري برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين.

وانضم بن ناصر البالغ الـ28 عامًا لميلان قبل سبعة أعوام، قادمًا من إمبولي مقابل 16 مليون يورو في صيف 2019. في السنة ذاتها التي أحرز بها لقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده.

خاض بن ناصر مع «روسنيري» 178 مباراة رسمية، بينها 137 في الدوري الإيطالي، وكان من العناصر الأساسية في خط وسط الفريق اللومباردي عندما توج بلقب الـ «سيري أ» تحت قيادة ستيفانو بيولي في موسم 2021ـ2022 الذي خاض فيه 31 مباراة.

تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في نهاية موسم 2022ـ2023، شكّلت بداية نهاية مشواره مع الحائز على دوري أبطال أوروبا 7 مرات.

وعاد إلى الملاعب في ديسمبر 2023، وشارك في 20 مباراة في الدوري الإيطالي خلال موسم 2023ـ2024، خاض معظمها بديلًا.

وانتقل بن ناصر إلى مرسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة في منتصف موسم 2024ـ2025، قبل أن ينضم إلى دينامو زغرب الكرواتي معارًا أيضًا خلال موسم 2025ـ2026.