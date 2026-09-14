الفتح يضم الأمين موسمين

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التعاقد مع اللاعب علي الأمين، الذي سبق له تمثيل الفئات السنية والفريق الرديف في أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة انتقالٍ حرٍّ.

ووقَّع الأمين عقدًا يمتدُّ موسمين مع أحقية التمديد موسمين آخرين في إطار سعي إدارة النادي إلى تدعيم صفوف الفريق بعناصرَ شابةٍ قادرةٍ على تقديم الإضافة خلال المرحلة المقبلة.

ويجيد الأمين اللعب في خانتَي الظهير الأيمن والأيسر، ويمتلك تجربةً فنيةً ضمن منظومة نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

ويحتل الفتح المركز الـ 15 برصيد ثلاث نقاطٍ، جناها من ثلاثة تعادلات، مقابل أربع هزائم.