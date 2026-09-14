فوفانا يطوي صفحة «الأفيال»

وضع سيكو فوفانا، لاعب خط الوسط، حدًّا لمسيرته الدولية، الإثنين، بعد 34 مباراةً مع المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم، تُوِّج خلالها بلقب كأس أمم إفريقيا 2024.

وقال فوفانا «31 عامًا»، في منشورٍ، بثه على حسابه في منصة «إنستجرام»، الإثنين: «حان وقت طي هذه الصفحة. أشعر بالفخر والامتنان العميقَين لحصولي على فرصة تمثيل بلادي».

وأضاف: «الفوز بأغلى لقبٍ في القارة حلمُ طفولةٍ تحقَّق، وستبقى هذه الذكريات محفورةً في أذهان ملايين الإيفواريين. سأظل دائمًا المشجِّع الأول للأفيال، وأتطلَّع بشوقٍ لرؤية الجيل الجديد يكتب تاريخه الخاص. لدينا وفرةٌ من المواهب».

ومثَّل اللاعب سابقًا أودينيزي الإيطالي، ولانس الفرنسي، والنصر والاتفاق السعوديين، ويدافع حاليًّا عن ألوان بورتو البرتغالي على سبيل الإعارة قادمًا من رين الفرنسي.

وفرض فوفانا نفسه أساسيًّا في خط وسط المنتخب، إلى جانب فرانك كيسييه، وجان ميشيل سيري خلال حملة الفوز بكأس أمم إفريقيا، ويملك في رصيده سبعة أهدافٍ.

وشارك اللاعب أساسيًّا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 التي فاز فيها المنتخب الإيفواري على الإكوادور 1ـ0، ثم حلَّ بديلًا في الخسارة أمام ألمانيا 1ـ2، ولم يلعب بعدها. وتوقَّف مشوار «الأفيال» عند دور الـ 32 بسقوطه أمام النرويج 1ـ2.