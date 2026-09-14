الكاحل يهدد مشاركة ياسر مع «الفراعنة»

تحوم الشكوك حول مشاركة ياسر إبراهيم، مدافع فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، مع المنتخب في بداية مشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، في ظل استمرار تعافيه من إصابة الكاحل.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال تعادل الأهلي 1ـ1 مع المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز الأربعاء الماضي، وشُخصت على أنها جزع بالرباط الداخلي وتمزق بالرباط الخارجي.

قال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، في بيان الإثنين إنه تواصل مع محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، وأطلعه على حالة اللاعب والفحوصات التي خضع لها خلال الساعات الأخيرة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجهازين الطبيين.

وأضاف أن اللاعب لا يزال يعاني من تورم في القدم، ويستخدم دعامة طبية لتثبيت الكاحل أثناء الحركة.

ويستهل منتخب «الفراعنة» مشواره في التصفيات القارية بمواجهة أنجولا 25 سبتمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي، قبل أن يحلّ ضيفًا على جنوب السودان 29 من الشهر ذاته بمدينة جوبا، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

وسيخوض المنتخب، الذي بلغ دور الـ 16 في كأس العالم 2026، مباراة تجريبية أمام ضيفه جنوب إفريقيا في الرابع من أكتوبر المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط.