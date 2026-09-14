بتعادل قاتل مع الشمال.. الاتحاد يكرر بداية 2016

حصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على نقطة واحدة في انطلاقة مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية تاريخيًا، بفضل هدف قاتل أهداه التعادل 1ـ1 مع مضيّفه الشمال القطري، مساء الإثنين، لحساب الجولة الأولى من مجموعة الغرب، على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية.

وتأخر الاتحاد أولًا بهدف للجزائري بغداد بونجاح، مهاجم الشمال، في الدقيقة 63. والهدف هو الأول للفريق القطري على صعيد البطولة التي يسجّل باكورة مشاركاته فيها.

وخطف الفريق الجدّاوي هدف التعادل في رابع دقائق الوقت المحتسب بدل الضائع بتوقيع الهولندي البديل جورجينيو فينالدوم، لاعب وسطه الجديد.

وأحرز فينالدوم هدفه الأول مع الاتحاد في ثاني مشاركة له بقميص الفريق الذي انضم إليه حرًا خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويخوض الاتحاد مشاركته الـ 14 في المسابقة التي استحدثت عام 2003 بمسمى دوري أبطال آسيا، ودخلت حقبة «النخبة» بدءًا من موسم 2024ـ2025.

ومن بين جميع مشاركاته السابقة، استهل مرحلة الدوري بتعادل، عام 2016 فقط، وجاء بهدف لمثله أيضًا خارج ملعبه أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي. وغادر الفريق تلك النسخة من مرحلة المجموعات.

وسيستضيف الاتحاد منافسه شباب الأهلي الإماراتي ضمن الجولة الثانية 13 أكتوبر المقبل على ملعب الإنماء في جدة.