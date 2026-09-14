هدف الشمال يعيد فينالدوم إلى الواجهة القارية بعد 5 أعوام

استعاد الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ذاكرة التسجيل على الصعيد القاري بعد غياب نحو 5 أعوام، محرزًا هدف التعادل لـ «النمور» أمام الشمال القطري، الإثنين، في أولى جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورفض فينالدوم، في ثاني مشاركة له بقميص الاتحاد، تعرض فريقه الجديد لخسارة، وأهداه نقطة التعادل بهدف قاتل في رابع دقائق الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويعود آخر هدف سابق للهولندي في المسابقات القارية إلى 3 نوفمبر 2021، عندما أحرز ثنائية لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام لايبزج الألماني، ضمن منافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا. وانتهت تلك المباراة بالتعادل 2ـ2.

وبعدها لعب مباراة واحدة في النسخة ذاتها، وتسعًا مع روما الإيطالي ضمن مسابقة الدوري الأوروبي 2022ـ2023 ولم يسجل أي أهداف.

وبعد موسم وحيد مع روما، انتقل لاعب الوسط صيف 2023 إلى دوري روشن السعودي عبر بوابة الاتفاق، ولم يشارك برفقته في أي بطولة قارية على مدى 3 أعوام.

وعاد فينالدوم إلى الظهور قاريًا مع انتقاله إلى الاتحاد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وانضم اللاعب إلى الفريق الجدّاوي عبر صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتفاق.

وافتتح شريط أهدافه بقميص الاتحاد في ثاني مشاركاته مع الفريق، والأولى له على الإطلاق ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت»، خاض اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا 96 مباراة قارية وعالمية مع أندية مسيرته، وسجّل 19 هدفًا، وصنع 6 أخرى.