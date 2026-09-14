ثاني مرة.. الاتحاد يتعادل في قطر

أنهى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم زيارةً لمنافسٍ قطري متعادِلًا للمرة الثانية فقط على الصعيد القاري.

وتعادل الفريق الجدَّاوي مع الشمال القطري على ملعب البيت في الخور بنتيجة 1ـ1، مساء الإثنين، لحساب أولى جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني تعادل «النمور» مرةً واحدةً من قبل مع فريقٍ قطري على ملعبه. وجاء ذلك التعادل بنتيجةٍ سلبيةٍ أمام الأهلي في كأس الكؤوس الآسيوية عام 1998.

وفي المجمل، انتهت ثلاث مواجهاتٍ للاتحاد مع فرقٍ قطريةٍ بالتعادل، اثنتان منها خارج ملعبه، وواحدةٌ داخل دياره أمام السد دون أهدافٍ ضمن مسابقة كأس الكؤوس الآسيوية 1994.

وبخلاف التعادلات الثلاثة، حقق الاتحاد 11 انتصارًا من أصل 16 مواجهةً ضد القطريين، فيما خسر أمامهم مرتين فقط، كلتاهما على يد الدحيل.

وأصبح الشمال ثامن فريقٍ قطري يواجه «النمور» بعد السد، والعربي، والريان، والأهلي، والغرافة، والدحيل، وأم صلال.