لاعب الشباب يلتحق بالمعسكر اليمني.. والمدرب يؤجل المناورات

التحق اليمني عادل عباس، لاعب وسط فريق تحت 18 عامًا لكرة القدم في نادي الشباب السعودي، بمعسكر منتخب بلاده الأول، الجاري في جدة استعدادًا لكأس الخليج العربي «خليجي 27».

ووفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، انضمَّ إلى المعسكر، مساء الإثنين، ثلاثة لاعبين، هم عادل عباس، وناصر محمدوه، لاعب كاظمة الكويتي، وطارق شهاب، لاعب آي آر ريكيافيك الأيسلندي، بعد وصولهم إلى المدينة السعودية، التي تحتضن البطولة بين 23 سبتمبر الجاري و6 أكتوبر المقبل.

وفي ثالث أيام تحضيراته الميدانية، التي انطلقت السبت، تدرَّب المنتخب اليمني على ملعب المركز الإقليمي في جدة تحت قيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، وسط متابعةٍ من لبيب المهدي، رئيس البعثة اليمنية، ونائبه محمد الشومي.

ووزَّع ولد علي تركيزه على الجانبين البدني والتكتيكي، لكنَّه رفض إجراء أي مناوراتٍ لحين اكتمال قائمة اللاعبين المبدئية المستدعاة بوصول باقي المحترفين في الخارج.

وأعرب لـ «الرياضية» المهدي عن ثقته في قدرة المنتخب على تحقيق تطلُّعات جمهوره خلال «خليجي 27»، مؤكدًا اهتمام اتحاد الكرة اليمني وأمانته العامة بالتحضيرات الجارية قبل البطولة.

وكان الشومي، نائب رئيس البعثة، أبلغ «الرياضية»، في وقتٍ سابقٍ، أن المعسكر الإعدادي انطلق بـ 20 لاعبًا ينشطون في فرقٍ يمنيةٍ، وسيلتحق بهم ثمانية محترفين في الخارج بحلول الثلاثاء.

ولاحقًا، يختار المدرب الجزائري قائمةً مؤلَّفةً من 23 لاعبًا لتمثيل المنتخب في كأس الخليج العربي، التي تخوض ثمانية منتخباتٍ منافساتها.

وتضمُّ المجموعة الأولى المنتخب السعودي، والكويت، والعراق، وعُمان، وتتنافس منتخبات قطر، والإمارات، والبحرين، واليمن في الثانية.