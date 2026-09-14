الإرهاق يجبر النصر على 45 دقيقة

أجبر الإرهاق الذي يعاني منه فريق النصر الأول لكرة القدم على حصة تدريبية خفيفة، الإثنين، قبل مواجهة العين الإماراتي المقررة الثلاثاء على ملعب هزاع بن زايد ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق ما ذكره مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو حرص على فرض حصة تدريبية خفيفة تخوفًا من الإصابات التي قد يتعرض لها اللاعبون.

واستغرق تدريب الأصفر العاصمي 45 دقيقة على ملعب المباراة، كما فضل المدرب الأسترالي عدم إجراء مناورة فنية وفق المصدر.

يذكر أن بوستيكوجلو أبعد جناحه الفرنسي كينجسلي كومان وعبد الرحمن غريب وأيمن يحيى من حساباته أمام العين الإماراتي بداعي الإصابة.

ويدخل النصر المواجهة بعد أن حقق خمسة انتصارات في أول سبع جولات من دوري روشن السعودي، مقابل تعادل وخسارة، جامعًا 16 نقطة، وكان آخر ظهور له التعادل 1ـ1 أمام الخليج.