أمام الغرافة.. ميتي يقود هجوم الهلال

أظهرت المناورة الفنية التي أجراها الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، مشاركة الفرنسي محمد قادر ميتي في التشكيل الأساسي قبل مواجهة الغرافة القطري الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويعوض المهاجم الفرنسي زميله الإنجليزي أولي واتكينز الذي يعاني من الآم بعد مواجهة التعاون السبت الماضي ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ولم يشارك المهاجم الإنجليزي في التدريبات الجماعية في مركز «الماجدية» الرياضي بعد الاختبارات التي خضع لها.

وذكر المدرب الإيطالي احتمالية غياب المهاجم الإنجليزي عن المواجهة خلال المؤتمر الصحافي قائلًا: «واتكينز سيتم تقييم مشاركته في الحصة التدريبية اليوم، بينما كريسينسيو سامرفيل وجابرييل مارتينيلي سيظهران في اللقاء».

ويدخل الهلال مواجهة الثلاثاء بعد انتصاره 6ـ0 على التعاون في الدوري السعودي، فيما يأتي الغرافة بعد تعادله دون أهداف أمام لوسيل في الدوري القطري.