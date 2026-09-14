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اللمسات الأخيرة

2026.09.14 | 10:43 pm
اختتم فريق النصر الأول لكرة القدم، الإثنين، تحضيراته لمواجهة العين المقررة، الثلاثاء، على ملعب هزاع بن زايد ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي ـ النصر)
اللمسات الأخيرة

اللمسات الأخيرة

اللمسات الأخيرة

اللمسات الأخيرة

اللمسات الأخيرة

اللمسات الأخيرة

اللمسات الأخيرة