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تحضيرات الهلال

2026.09.14 | 10:46 pm
أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة الغرافة القطري على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي ـ الهلال)
تحضيرات الهلال

تحضيرات الهلال

تحضيرات الهلال

تحضيرات الهلال

تحضيرات الهلال

تحضيرات الهلال

تحضيرات الهلال

تحضيرات الهلال

تحضيرات الهلال

تحضيرات الهلال

تحضيرات الهلال