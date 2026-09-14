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تحضيرات الهلال
2026.09.14 | 10:46 pm
أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة الغرافة القطري على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي ـ الهلال)
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