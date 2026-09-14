كينيونيس يدخل تاريخ القادسية الآسيوي

دوّن المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، اسمه في سجلات النادي الشرقي بعدما بات أول لاعب يسجل في دوري أبطال آسيا للنخبة تاريخيًا.

وافتتح المهاجم المكسيكي صاحب الـ29 عامًا أهداف القادسية الآسيوية بعدما هز شباك الوصل الإماراتي من ضربة رأسية في شوط المباراة الثاني عند الدقيقة 57.

وانضم المهاجم المكسيكي إلى صفوف القادسية في صيف 2024 قادمًا من كلوب أمريكا المكسيكي بموجب عقد يمتد حتى 2028، قبل أن يمدد النادي عقده لموسم إضافي حتى 2029 في أغسطس الماضي .

وفي موسمه الأول مع الفريق القدساوي، شارك كينيونيس في 33 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 25 هدفًا وصنع ثمانية، أما في الموسم الماضي فقد خاض المهاجم المكسيكي 35 مواجهة بواقع 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وثلاث في كأس خادم الحرمين الشريفين، وواحدة في كأس السوبر السعودي، وسجل 37 هدفًا منها 33 هدفًا ليتصدر قائمة هدّافي الدوري الذي أنهاه فريقه في المركز الرابع.

وفي الموسم الجاري لعب: 9 مباريات، وأسهم بـ 5 أهداف، وسجل 4، وصنع هدفًا واحدًا.

وفاز القادسية على نظيره الوصل الإماراتي 2-1 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة في أول مشاركة للفريق الشرقي.