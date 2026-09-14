في الجولة الافتتاحية.. أول تعثر أهلاوي أمام الأوزبك

افتتح فريق الأهلي الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة بالتعادل 1ـ1 مع ضيفِه باختاكور الأوزبكستاني، مساء الإثنين في جدة، ضمن باكورة جولات مجموعة الغرب.

وهذا أول تعادُلٍ بين الفريقين، اللذين تواجها سابقًا أربع مرَّاتٍ، وهو كذلك الأول للأهلي أمام فريقٍ من أوزبكستان لحساب أولى جولات مرحلة المجموعات من دوري الأبطال.

وكانت المباراة في طريقها إلى تعادلٍ سلبي على ملعب «الإنماء»، لكنَّ باختاكور كسر السلبية بهدفٍ في الدقيقة 86 للمهاجم البرازيلي البديل فلاماريون جوفينو.

واندفع صاحب الأرض، بطل آخر نسختين، بقوةٍ إلى الأمام لتجنُّب الهزيمة، وكان له ما أراد عندما أحرز المهاجم البديل فراس البريكان هدفًا في الدقيقة 90+3، فحصل كل طرفٍ على نقطةٍ.

وللمرة الأولى منذ عامٍ ونحو تسعة أشهرٍ، يتعادل الأهلي على أرضِه ضمن دوري الأبطال للنخبة.

وانتهت مباراتُه مع استقلال الإيراني، في 2 ديسمبر 2024، بهدفين لكل فريقٍ، ضمن سادس جولات مجموعة الغرب من نسخة 2024ـ2025، قبل الماضية.

منذ ذلك التعادل، لعِبَ الفريقُ 13 مباراةً في جدة لحساب النسختين الماضيتين، كسِب 12 منها وخسِر واحدة، من الشارقة الإماراتي، في نوفمبر الماضي.

وعلى صعيد المواجهات مع باختاكور، تعادل الفريقان للمرة الأولى بعد فوزين لكلٍّ منهما على الآخر.

وتواجه الطرفان مرتين خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2005، وتكرَّر الأمرُ في 2019.

ولقاؤهما الخامس، الذي حسمه التعادل، هو الرابعُ للأهلي ضد فريقٍ أوزبكي في انطلاقة مشوارِه ضمن دوري الأبطال.

وفي المرَّات الثلاث السابقة، فاز الفريق السعودي على بونيودكور في 2017، وعلى ناساف قرشي في 2016، و2025ـ2026.

وتغيَّر اسم بطولة دوري أبطال آسيا في 2024، لتحمل اسمها الحالي بدلًا من السابق، الذي ظهر مع تدشينها عام 2003.